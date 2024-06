EdF ‍: Lizarazu fait une grande annonce pour les Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré des prestations en dents de scie depuis le mois de mars, l’Equipe de France reste l’une des nations favorites pour l’Euro 2024 qui débute ce vendredi. Bixente Lizarazu voit même les Bleus aller au bout.

Des matchs inquiétants au mois de mars contre l’Allemagne et le Chili puis des prestations en dent de scie face au Luxembourg et au Canada début juin, l’Equipe de France n’a pas rassuré les supporters et les observateurs avant son départ pour l’Allemagne, où se dispute l’Euro 2024. La forme de certains joueurs tels que Coman, Maignan, Rabiot ou encore Tchouaméni et Mbappé pose également question et pourtant, il n’y a aucune raison de céder à la panique selon Bixente Lizarazu. Dans les colonnes de L’Equipe, le consultant de TF1 a fait part de sa grande confiance à l’égard du parcours à venir de l’Equipe de France.

Pour l’ancien défenseur des Bleus et du Bayern Munich, il ne serait pas du tout surprenant de voir la France aller au bout dans cet Euro et cela malgré une préparation difficile et pleine d’incertitudes. « Non, les dernières prestations ne m’inquiètent pas plus que ça. Les amicaux du mois de mars, ce n'est jamais très simple, notamment avec tous les enjeux en Ligue des champions. Je n'ai pas envie de dire que la France est la meilleure équipe d'Europe, parce qu'il faut l'être sur un tournoi. Mais on fait partie des favoris. Pas si tu prends le mois de mars et les deux derniers matches, mais si tu prends ce qu'on a réalisé depuis deux ans » a lancé le consultant de la première chaîne, avant de poursuivre et de conclure.

Lizarazu confiant pour l'Equipe de France

« On a de très bons joueurs et de quoi avoir une équipe redoutable. L'Angleterre peut faire mal, elle nous a fait douter au Qatar (en quarts de finale). Le Portugal a des joueurs de grande qualité et l'Allemagne va être portée à domicile et a retrouvé des couleurs avec Nagelsmann. Je place la France dans les quatre. On a les capacités pour aller au bout, il faut se mettre en ordre de marche » a lancé Bixente Lizarazu, intimement convaincu que l’Equipe de France a de sérieux arguments à faire valoir dans cet Euro 2024. Les matchs de poules nous donneront rapidement des éléments, avec des adversaires coriaces dès le premier tour, à savoir dans l’ordre l’Autriche, les Pays-Bas et enfin la Pologne.