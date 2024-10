EdF ‍: Konaté capitaine, ça les fait doucement rigoler

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Présent en conférence de presse pour le traditionnel point presse des joueurs de l'Équipe de France, Ibrahima Konaté a estimé qu’il était l’un des quatre leaders du groupe en l’absence de Kylian Mbappé. Une sortie qui n’amuse pas Jérôme Rothen et Jean-Michel Larqué.

Après son arrivée remarquée à Clairefontaine en début de semaine, Ibrahima Konaté a enchaîné. Ce mardi, le défenseur central de Liverpool s’est présenté devant les journalistes et a été questionné sur les leaders des Bleus à la suite de l’annonce de la retraite internationale de Griezmann et l’absence de Kylian Mbappé lors de ce rassemblement. Selon lui, Maignan, Koundé, Tchouaméni et Konaté lui-même sont des leaders naturels et postulent à être capitaine par intérim de la France lors des deux matchs à venir. Une sortie qui n’a pas plu à Jérôme Rothen. Dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur des Bleus ne valide pas le profil de Konaté comme joueur pouvant prétendre au brassard : «Mis à part Maignan qui a montré énormément de qualités, et qui est un leader automatiquement de cette Équipe de France, les autres noms, ça fait peur. Ce que je trouve incroyable, et c'est pour ça que Deschamps a perdu le pouvoir dans le vestiaire et dans la relation avec la nouvelle génération, c’est que le mec n’a pas joué une minute à l’Euro et il a été déclassé en club et en sélection, et il ose se mettre en avant. Comment Deschamps peut-il accepter ça ? », s’est-il interrogé sur les ondes de RMC.

Larqué pas tendre avec la sortie de Konaté

⚡️ Captain Larqué: "C'est terrible comme discours. En quoi Konaté a une quelconque légitimité pour prétendre être capitaine de l'équipe de France ?



Qui pour remplacer Mbappé ? Konaté donne les noms des quatre capitaines potentiels des Bleus, dont le sien. pic.twitter.com/UVyOw8HrAS — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 8, 2024

Une analyse qui est partagée par Jean-Michel Larqué. L’ancien joueur des Verts et de la France n’a pas non plus été rassuré par la sortie du joueur formé à Sochaux et également passé par Leipzig avant de s’engager avec les Reds en 2021 : «C’est terrible comme discours. Cela me rappelle l’élection dans un comité directeur ou le vice-président, qui allait être élu, votait pour lui-même. C’est exactement la même chose. C’est une question d’éthique. En quoi Ibrahima Konaté a une quelconque légitimité pour être le capitaine de l’Équipe de France ? J’espère que tout le monde est respecté, que tout le monde respecte l’autre. Il ne joue pas dans un grand club puisqu’il est remplaçant, et il ne joue pas en Équipe de France. Il serait écouté en étant sur le banc de touche ? Je suis absolument estomaqué», a-t-il lâché. Celui qui possède 17 sélections avec la tunique tricolore va devoir montrer sur le terrain ce qu’il vaut. En l’absence sur blessure de Dayot Upamecano, il aura une carte à jouer aux côtés de William Saliba. Il va ainsi pouvoir prouver qu’il n’est pas là par hasard et qu’il a le niveau pour gagner sa place.