EdF ‍: Dugarry se défoule contre Mbappé

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est sous le feu des critiques depuis pas mal de semaines maintenant. Le capitaine de l'équipe de France ne convainc pas sur le terrain mais aussi en dehors.

L'équipe de France a pas mal de difficultés à convaincre depuis des semaines déjà. C'est aussi le cas de Kylian Mbappé. L'attaquant du Real Madrid n'est plus aussi prolifique que dans le passé et commence à se mettre du monde à dos. Les critiques fusent sur son jeu mais aussi son comportement. Récemment en conférence de presse, Mbappé a avoué qu'il se fichait royalement des gens qui n'appréciaient pas le jeu des Bleus. Une sortie qui n'a pas du tout plu aux fans et observateurs de l'équipe de France. C'est notamment le cas de Christophe Dugarry.

Mbappé, Dugarry est dégoûté

Sur les ondes d'RMC, le consultant n'a en effet pas mâché ses mots envers Mbappé, qu'il estime être un très mauvais capitaine et un exemple à ne plus suivre. « Depuis le début de sa carrière, ce garçon, on nous explique qu’il est mature, qu’il est en avance, qu’il parle bien. Je crois que tout ça a fini par le rattraper, à le mettre trop haut. Je pense qu’il a voulu s’occuper de tout. […] N’importe quel être humain, aussi fort soit-il, ne peut pas tout gérer. Faire les transferts au PSG, se battre avec ses coéquipiers, son président, avoir un mot sur tout... Je suis choqué d’avoir entendu ça sur les supporters. Ce n’est pas l’attitude que doit avoir un leader et encore moins un capitaine. Je trouve ça catastrophique et ça prouve bien que le garçon est totalement déconnecté de ce qu’il peut se passer et de ce qu’on attend de lui. Il est devenu hors-sol. Toutes les louanges sont allées trop loin. Il ne touche plus sol. Sa sortie me fait peur », a indiqué Christophe Dugarry, qui met aussi la faute sur Didier Deschamps, le premier à mettre de côté les critiques sur le jeu des Bleus, invitant les insatisfaits à changer de chaine.