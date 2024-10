Mbappé répond en force aux critiques

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Depuis une semaine, Kylian Mbappé a les oreilles qui sifflent, mais l'attaquant français du Real Madrid a répondu à sa façon aux critiques.

Son voyage express en Suède jeudi et vendredi a valu à Kylian Mbappé, au moment où l'équipe de France jouait contre Israël, a remis de l'huile sur le feu concernant le joueur de 25 ans, lequel avait déjà subi de vives critiques suite à sa titularisation samedi dernier avec le Real Madrid contre Villarreal. Car tout le monde pensait que l'ancien joueur du PSG, dont Didier Deschamps avait justifié l'absence par le besoin de se remettre d'une petite blessure et de se reposer, allait rester dans la capitale espagnole pour bien manger et bien dormir. La vision de Kylian Mbappé se rendant en boîte de nuit a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et sur les réseaux sociaux, le champion du monde 2018 a pris cher. Mais ce samedi, Mbappé a décidé de répondre à ce vague de critiques, et cela à sa façon.

Mbappé sort ses muscles

Kylian Mbappé on IG. 💪 pic.twitter.com/yeYMjA5VEa — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 12, 2024

C'est donc via son compte Instagram que l'attaquant du Real Madrid a mis en ligne une story où on le voit ce samedi matin dans une salle de musculation, qui n'est pas celle des Merengue, en train de montrer son biceps sans aucun commentaire. Une façon de faire comprendre que même si on était en plein week-end, lui était déjà de retour au boulot. De quoi faire le bonheur des supporters madrilènes, dont une grosse majorité pense que si Kylian Mbappé est l'objet de toutes ces critiques en France, c'est uniquement parce qu'il a signé avec un club étranger et qu'il s'agit d'une pure vengeance contre celui qui était encore le chouchou de notre pays il y a quelques mois. Car à Madrid, on est toujours fan de Mbappé, au point même de l'élire joueur du mois de septembre alors qu'en France ses prestations ont été critiquées.

Du côté de Carlo Ancelotti, on est persuadé que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain va faire fermer des bouches à l'occasion des prochains grands rendez-vous du Real Madrid, à savoir le samedi 26 octobre contre Barcelone au stade Santiago Bernabéu, et surtout en Ligue des champions contre Dortmund, Milan et Liverpool. Kylian Mbappé pourra alors montrer à tout le monde, qu'il n'a rien perdu de son talent et être un candidat naturel au Ballon d'Or. S'il se rate, alors là les choses pourraient également se tendre aussi en Espagne, mais pour l'instant ce n'est pas du tout le cas, malgré ce voyage express à Stockholm.