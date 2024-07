EdF ‍: Dos au mur, Kylian Mbappé se fixe objectif fou

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Décevant depuis le début de l’Euro, Kylian Mbappé sera attendu au tournant ce mardi face à l’Espagne. Un match particulier pour le futur attaquant du Real Madrid, qui croit toujours en ses chances de rafler le Ballon d’Or.

Auteur d’un petit but sur penalty depuis le début de l’Euro, Kylian Mbappé est très loin de ses standards habituels en Equipe de France. Stratosphérique lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le capitaine des Bleus est en difficulté. Physiquement, l’ancien buteur du PSG n’est pas à son meilleur niveau, cela saute aux yeux et sa blessure au nez au début du tournoi n’a rien arrangé. Il va pourtant falloir que Kylian Mbappé retrouve de sa superbe ce mardi pour espérer une qualification contre l’Espagne, équipe la plus séduisante depuis le début de l’Euro et qui se présente sur la route de la France.

Kylian Mbappé croit toujours au Ballon d'Or

Futur attaquant du Real Madrid, l’originaire de Bondy aura à coeur de briller face à la Roja pour faire bonne impression à ses futurs supporters. Au-delà de cet aspect important, Kylian Mbappé reste focalisé sur un objectif dont plus personne ne parle depuis quelques semaines, le Ballon d’Or. A en croire Le Parisien, Kylian Mbappé a toujours espoir de rafler le titre individuel suprême en septembre prochain et cela malgré des performances en dents de scie en Ligue des Champions avec le PSG et lors de cet Euro avec l’Equipe de France. Il sait que les gens retiendront ses performances en demi-finale et (on l’espère) en finale de l’Euro, raison pour laquelle il souhaite briller en ce début du mois de juillet.

En concurrence avec Vinicius, Bellingham et Kane, Mbappé sait que personne ne se détache complètement notamment car le Brésilien a raté sa Copa America. Quant à l’international anglais du Real Madrid, il a manqué sa deuxième partie de saison avec le Real Madrid sur le plan individuel, et son Euro n’est pas plus brillant que celui de Kylian Mbappé. Que dire de Kane, qui a raté le titre en Bundesliga avec le Bayern Munich et qui semble lui aussi en méforme à l’Euro. Finalement, Kylian Mbappé a encore ses chances et un titre de la France l’aiderait grandement. Encore plus s’il venait à être décisif contre l’Espagne et/ou en finale. Personne n’en parle mais au fond de lui, le capitaine tricolore est guidé par cet objectif qu’il estime encore possible. A condition néanmoins de montrer un autre visage avec les Bleus, et si possible dès ce mardi contre la Roja.