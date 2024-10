EdF ‍: Deschamps adore jouer moche, un joueur se fâche

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France n'arrive plus à séduire dans le jeu et ce, depuis de nombreux mois maintenant. Didier Deschamps est plus que jamais critiqué par les observateurs.

L'équipe de France ne vit pas la meilleure période de son histoire. En plus de polémiques à gérer, Didier Deschamps n'arrive plus à convaincre grand-monde. Le jeu pratiqué par les Bleus est en effet loin des attentes, surtout au vu de la génération à disposition. Pour beaucoup, Deschamps manque d'idées, ce qui finit par nuire au spectacle proposé. Face à Israël jeudi soir, l'équipe de France n'aura une nouvelle pas affiché un visage des plus séduisants. Pour Matthieu Dossevi, l'ancien entraineur de l'AS Monaco n'est plus forcément dans le coup et les critiques à son sujet sont plus que justifiées.

Deschamps, rien ne va plus

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois concernant le sélectionneur des Bleus : « Le décalage, il est quand même avec l'outil qu'il a entre les mains. C'est pour ça qu'on est un peu dur. S'il avait une petite nation, on pourrait uniquement se contenter du résultat en étant minimaliste dans le jeu. Mais là, Didier Deschamps a des joueurs qui sont dans les meilleurs clubs du monde. Au final, son schéma tactique repose uniquement sur une construction soporifique. Les équipes savent très bien qui elles jouent. Avant y'avait Giroud, maintenant, c'est stéréotypé. Il n'y a pas de dépassements de fonctions, de vraie créativité. Il n'y a pas de contre-pressings aussi. C'est ça qui est difficile à entendre pour le public ». Ce lundi soir, la France se déplace en Belgique en Ligue des Nations. Les Bleus auront une belle occasion de répondre aux critiques en ramenant une victoire face à un adversaire certes en difficulté mais qui reste prestigieux. Dans le cas contraire, la crise serait encore plus profonde pour Deschamps, rarement secoué de la sorte depuis sa prise de fonctions.