EdF ‍: Continuer à jouer moche, Dembélé envoie un message

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro 2024 en Allemagne. Les Bleus ont dû attendre la séance des tirs au but pour se défaire du Portugal.

L'équipe de France continue l'aventure ! Les Bleus ont pris le meilleur sur le Portugal au terme d'une séance des tirs au but irrespirable. Encore une fois, les hommes de Didier Deschamps auront fait preuve d'une maladresse offensive assez déconcertante face aux Portugais. Pendant longtemps, la ligne d'attaque tricolore n'aura pas su tirer son épingle du jeu. Il a fallu attendre l'entrée d'Ousmane Dembélé pour que des vrais décalages puissent se faire. Si le joueur du PSG aura été maladroit dans le dernier geste, comme bien souvent il faut le dire, sa capacité à éliminer est précieuse pour cette équipe de France. Malgré son entrée en jeu, Dembélé a été élu homme du match. En conférence de presse, l'ancien du Barça n'a pas caché sa satisfaction mais a aussi tenu à envoyer un message aux détracteurs des Bleus.

Ousmane Dembélé, la mise au point

A l'instar de Didier Deschamps, Ousmane Dembélé a avoué que le jeu français ne lui posait aucun problème et que tout le monde devait s'y faire : « C’est comme ça, on joue comme ça, on est en demi-finales. Ceux qui ne sont pas contents, ce n’est pas notre problème, la victoire est méritée. Sur les tirs au but ? On avait une telle confiance avant de tirer les penaltys… on s’est entraînés aussi un peu à l’entraînement et je pense que la finale perdue au Mondial, aux tirs au but, nous a aussi servi pour cette séance ». Les choses sont donc claires et elles ne devraient pas beaucoup changer face à l'Espagne mardi en demi-finale de l'Euro. Didier Deschamps compte avant tout sur sa défense avant de se lâcher dans le jeu. Et le plan de jeu plait apparemment à la plupart.