Nike offre 100 ME et sauve le mercato du Barça

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Actuel équipementier du club catalan, Nike va signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone. 100 millions d’euros vont immédiatement être injectés par la marque à la virgule dans les caisses barcelonaises.

Malgré les difficultés économiques récurrentes de son club, le président barcelonais Joan Laporta s’est montré très optimiste quant à la capacité du FC Barcelone à réaliser un beau mercato cet été. Dans une interview accordée au média du club catalan, son président a fait part de sa sérénité… et il avait une bonne raison d’avoir le sourire et d’être relativement confiant. A en croire les informations de Sport, le FC Barcelone va officialiser dans les jours à venir la signature d’un nouveau contrat avec son équipementier Nike.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Barcelona (@fcbarcelona)

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dauphin du Real Madrid va toucher le jackpot grâce à ce nouveau contrat alors que l’actuel prend fin cet été et a suscité des tensions entre les deux parties à tel point qu’une collaboration avec Puma a été envisagée. Nike va finalement conserver son partenariat avec le FC Barcelone au prix d’un accord très avantageux pour le club catalan, qui va récupérer une prime de 100 millions d’euros de renouvellement dès cet été. Une énorme bouffée d’oxygène pour le club de Joan Laporta, lequel va tout d’un coup avoir plus de latitude sur le marché des transferts avec une telle enveloppe.

Un contrat de sponsoring historique pour le Barça

Sport révèle par ailleurs que Nike va verser un montant entre 105 et 120 millions d’euros par saison, avec une part variable en fonction des titres remportés. Quelques bonus font partie du deal, notamment une victoire finale en Ligue des Champions qui rapporterait entre 10 et 20 millions d’euros au FC Barcelone ou encore un sacre en coupe d’Espagne qui rapporterait 5 millions d’euros au club catalan. Autant dire que Joan Laporta a réalisé le coup du siècle avec ce deal puisque ce contrat de sponsoring sur cinq ans à plus d’un milliard d’euros au total est le plus gros pour un club de football, avec celui liant le Real Madrid à Adidas. De quoi redonner le sourire aux supporters barcelonais, qui peuvent de nouveau envisager que leur club réalise un mercato digne de ce nom cet été.