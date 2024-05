Hansi Flick refusé à l'entrée, le Barça est dans le rouge vif

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le FC Barcelone semble revivre le même cauchemar chaque été, puisque Hansi Flick n'a pas été autorisé à être inscrit comme entraineur du FC Barcelone en raison des difficultés du club catalan.

Viré par Joan Laporta pour avoir osé dire que le FC Barcelone n’avait plus vraiment les moyens de concurrencer le Real Madrid, Xavi pouvait pourtant difficilement avoir tort à la vue des évènements actuels en Catalogne. Limogé sans demander ses indemnités pour ne pas alourdir la mauvaise santé financière du club catalan, Xavi a laissé sa place à Hansi Flick. L’entraineur allemand a été présenté en grandes pompes pour donner un nouvel élan à une équipe barcelonaise qui a été loin du compter en Liga et en Ligue des Champions cette saison. Mais l’ancien coach du Bayern Munich ne peut toutefois à l’heure actuelle pas s’asseoir sur un banc lors d’un match officiel du FC Barcelone. Tout simplement car la masse salariale a explosé la limite fixée par la Liga, et ce malgré le départ de Xavi et des joueurs en fin de contrat. Le casse-tête est assez terrible pour les dirigeants blaugranas qui ne peuvent non seulement pas inscrire leur entraineur, mais aussi quatre joueurs qui n’ont pas eu le feu vert pour être sur les listes.

Quatre joueurs sur le carreau en ce moment

Querido Hansi Flick,

bienvenido a bordo. pic.twitter.com/BlRnczDNef — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 29, 2024

Et il s’agit d’éléments importants comme Gavi et Baldé ainsi que d’autres moins indiscutables comme Inigo Martinez et Vitor Roque. Mais le quotidien Marca l’explique, cela va encore être une course contre la montre pour le conseil d’administration du Barça pour trouver de l’argent, alors que plusieurs bijoux de famille ont été vendus. Il faudra tabler sur un nouveau deal avec le sponsor Nike, ou sur la vente de quelques éléments, pour avoir l’équilibre tant recherché par le fair-play financier espagnol. Celui-ci est assez intransigeant, et stipule que les dépenses ne peuvent pas être supérieures aux revenus, ce qui laisse pour le moment le Barça sans solution immédiate. Certes, la reprise du championnat est encore lointaine, mais cela fait tout de même mauvais genre de signer un entraineur et de ne pas pouvoir le mettre officiellement dans son effectif pour la saison prochaine. Autant dire que le mercato estival ne sera pas simple, et qu’aller recruter un joueur comme Bernardo Silva, que le FC Barcelone a dans son viseur, parait compliqué dans ces conditions.