Bordeaux ‍: Tout s'écroule, il n'y aura aucune vente ‍!

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Les supporters des Girondins de Bordeaux sont soumis à une rude journée. Quelques heures après l'annonce du retour de Fenway Sports Group à la table des négociations, ils apprennent que finalement le groupe américain laisse encore tomber.

L'espoir n'aura pas duré très longtemps du côté du Haillan où les salariés des Girondins de Bordeaux attendent désormais de savoir à quelle sauce ils seront mangés mardi, lorsque la DNCG va rendre son jugement concernant la situation du club. Pourtant, lundi après-midi, un espoir fou est revenu, lorsque l'on a appris que quelques heures avant, Fenway Sports Group était finalement de retour pour éventuellement racheter le club de Gérard Lopez. Mais avant d'éventuellement faire une offre, le propriétaire de Liverpool voulait avoir la garantie que le problème de la location du Matmut Atlantique, à qui le club doit déjà 20 millions d'euros plus un loyer de 4,7 millions d'euros, soit réglé. Un problème qui avait déjà justifié l'échec des négociations la semaine passée.

La vente de Bordeaux tombe à l'eau

🔴 Nouvelle catastrophique pour les #Girondins. La vente à Fenway ne se fera finalement pas. Les avocats de FSG ont considéré ce soir que la promesse d'une future délibération de la Métropole sur le loyer n'était pas une garantie suffisante. Plus d'infos à venir sur notre site. — Sud Ouest Girondins (@SO_Girondins) July 22, 2024

Si la métropole bordelaise a donné son accord pour effacer les 20 millions d'impayés et réduire le loyer, elle a promis de régler cela... en septembre. Pour les avocats de Fenway Sports Group, le délai n'était pas acceptable dans la mesure où ils devaient s'engager d'ici mardi matin et le passage devant la DCNG. Résultat, L'Equipe etSud-Ouest confirment que les Girondins de Bordeaux ne seront pas rachetés. « Nouvelle catastrophique pour les Girondins. La vente à Fenway ne se fera finalement pas. Les avocats de FSG ont considéré ce soir que la promesse d'une future délibération de la Métropole sur le loyer n'était pas une garantie suffisante », explique le quotidien régional. Sauf énième retournement de situation, Gérard Lopez ne remettra pas un centime dans les caisses, et Bordeaux file tout droit vers le dépôt de bilan et un avenir bien sombre.