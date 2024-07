Bordeaux, incroyable retournement de situation ou démenti brutal ‍?

Les Girondins de Bordeaux passent mardi devant la DNCG, et ce lundi, la presse locale annonce que Fenway Sports Group est de retour pour racheter le club de Gérard Lopez.

La semaine passée, les supporters bordelais ont rêvé quelques jours en apprenant que Fenway Sports Group, qui possède notamment le club de Liverpool, était entré en négociations avec Gérard Lopez pour racheter les Girondins. Mais le 19 juillet, un communiqué sonnait le glas de cette possibilité, le groupe indiquant la fin des discussions. Mais ce lundi, alors que Bordeaux passe dans moins de 24 heures devant la DNCG, Sud-Ouest annonce que finalement Fenway Sports Group est revenu ces dernières heures à la charge.

Au point même qu'une réunion a eu lieu concernant un point d'achoppement majeur, à savoir ce que le club doit pour la location du stade. « Ce sujet est central aux yeux des Américains et la collectivité a l’intention de faire preuve de bonne volonté », affirment nos confrères, qui pensent que tout peut encore s'inverser alors que l'avenir de Bordeaux est clairement en National 2 ou 3. En effet, FSG pourrait délivrer avant le passage devant la DNCG des garanties concernant l'acquisition du club bordelais et donc pouvoir in fine aboutir au maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2.

FSG sources dismissing suggestions that they have resumed talks to acquire Bordeaux. They insist no change since last week's statement confirming a deal wouldn't be progressing.