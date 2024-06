Pas besoin de Mbappé, la France a N'Golo Kanté

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Après deux ans d’absence, N'Golo Kanté a repris ses marques en Equipe de France et à l’occasion de cet Euro 2024, le milieu de terrain est détenteur d’un record toutes sélections confondues.

Il est de retour comme s’il n’était jamais parti. Invité surprise de la liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour l’Euro 2024 deux ans après sa dernière apparition en Bleu, N’Golo Kanté a très vite retrouvé toutes ses sensations et s’est imposé comme un titulaire en puissance depuis le début de la préparation. En ce début de compétition, le milieu de 33 ans a été élu homme du match par l’UEFA à l’occasion des deux premières rencontres de l'Equipe de France, contre l’Autriche puis face aux Pays-Bas. Un retour plus que réussi pour l’ancien joueur de Chelsea qui évolue désormais à Al-Ittihad en Arabie Saoudite, qui est l’une des rares satisfactions tricolores depuis l’ouverture du tournoi et qui possède d’ailleurs une statistique aussi impressionnante qu’étonnante dans les grandes compétitions de sélections depuis le début de sa carrière internationale.

Le record impressionnant de Kanté

17 - N'Golo Kanté compte plus de matches sans défaite en tournois majeurs (Coupe du Monde + EURO) que n'importe quel autre joueur européen dans l'histoire, la France étant invaincue lors des 17 matches qu'il a disputés (12 victoires, 5 nuls). Trésor. #EURO2024 pic.twitter.com/In6ANjviVO — OptaJean (@OptaJean) June 22, 2024

Élément fort du système du sélectionneur il y a plusieurs années, l’ancien de Caen et Leicester est invaincu lorsqu’il a participé à une rencontre de Coupe du Monde ou d’Euro dans sa carrière. Comme l’indique le statisticien Opta, Kanté a disputé 17 rencontres internationales de cette envergure et n’en a perdu aucune (12 victoires et 5 matchs nuls), ce qui constitue un record toutes nations confondues. Il était bien évidemment présent au Mondial 2018 lors du sacre tricolore en Russie et qui avait vu la France terminer invaincue. Il n’a pas participé à la finale de l’Euro 2016 perdue contre le Portugal et n’était pas dans la liste de Deschamps lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar où les Bleus n'ont été battus qu’à une reprise, contre la Tunisie. Enfin, il est important de noter que le joueur passé par Boulogne sur Mer avait bien participé à l’élimination prématurée en huitièmes de finale de l’Euro 2021 contre la Suisse mais ce match est comptabilisé comme un match nul puisque la France n’avait été éliminée qu’aux tirs au but. Renfort inattendu des Bleus, il devrait être une nouvelle un maillon très fort de son équipe dans cette compétition et s’il est à son niveau, les Tricolores ont toutes leurs chances d’aller au bout.