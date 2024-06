La France arnaquée sur le pénalty de Lewandowski ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La France a été accrochée par la Pologne 1-1 grâce à un pénalty de Robert Lewandowski. L'attaquant du Barça fait polémique pour sa course d'élan proche de l'illégalité.

L'histoire se répète pour Robert Lewandowski face à la France. Comme au Mondial 2022, l'attaquant polonais a marqué sur penalty contre les Bleus. Si son but est plus important car il a coûté un succès aux Bleus, le scénario était le même qu'au Qatar. Lewandowski a raté sa première tentative avant d'en obtenir une deuxième car Maignan était trop avancé comme l'était Lloris à Doha. Il a finalement marqué sur son deuxième tir. En France, sur les réseaux sociaux, la polémique n'a pas tardé à éclater concernant la course d'élan de l'attaquant. La course est très lente avant une feinte qui fait penser à un temps d'arrêt. Cela a piégé Mike Maignan qui a quitté sa ligne précipitamment.

Néanmoins, malgré la frustration française, la stratégie de Lewandowski est totalement légale au vu des règles récentes du football. Le Polonais a toujours été en mouvement même au moment de son petit saut de cabri. Et la seule chose interdite, est la feinte de frappe juste avant le tir pour faire plonger le gardien. Le temps d'arrêt, total ou non, est donc autorisé. C'est dur pour l'Equipe de France et surtout pour les gardiens, toutes nationalités confondues, puisqu'ils ne bénéficient pas de la même tolérance quand ils bougent sur leur ligne de but.