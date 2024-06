EdF ‍: Un fiasco Mbappé à l’Euro, Riolo l’annonce

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France fera prochainement son entrée en lice lors de l'Euro 2024 en Allemagne. Kylian Mbappé sera très attendu par les fans et observateurs des Bleus.

Didier Deschamps et ses hommes débuteront leur Euro 2024 lundi 17 juin face à l'Autriche. Un match déjà très attendu par les observateurs. Reste à savoir quel onze alignera le sélectionneur tricolore, alors que certains de ses joueurs ne sont pas au top de leur forme. C'est notamment le cas de Kylian Mbappé. Légèrement blessé au dos et au genou, le nouveau joueur du Real Madrid n'est pas dans la forme de sa vie. Pourtant, Deschamps veut apparemment tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions, quitte à lui donner les clés du camion avec sa tactique prévue pour lui. Mais voilà, pour certains, Mbappé aura du mal à tirer son épingle du jeu au vu de sa récente dynamique. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo.

Mbappé, l'inquiétude est énorme

Lors d'un passage sur RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois, se montrant pessimiste pour Mbappé : « L’Euro, j’ai peur que ce soit la fin de cette année qui s’est très mal passée. L’imaginer en grande forme physique après l’année qu’il a passée où il n’a pas pu faire trop de prépa, franchement, ce serait dingue qu’il nous sorte un Euro hors du commun. J’ai du mal à y croire. Attention à cette prise de muscles et de poids qui va avec. Lui, son atout principal, c’est sa vitesse d’exécution qui lui permet d’orienter le ballon et de se mettre en position de frappe. Il faut qu’il retrouve absolument cette explosivité. Est-ce que d’ici l’Euro il le peut, dans une compétition plus dense que la Coupe du monde avec des adversaires avec de l’intensité importante dès le début ? Il n’y a pas de troisième match facile, où tu es déjà qualifié comme face à la Tunisie lors de la Coupe du monde ». D'après ses dires, libéré par son arrivée au Real Madrid, Mbappé va donc devoir très vite rassurer. Et cela passera par une guérison totale de ses maux. Heureusement, Didier Deschamps peut profiter d'une très bon vivier de joueurs, mais le rendement de son capitaine sera déterminant pour la réussite de l'Euro 2024.