Le Real Madrid et le Barça virés de la Ligue des Champions ‍?

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Guyot

Toujours à la recherche d’un nouveau président, la Fédération Espagnole de Football a vu la FIFA et l’UEFA lui mettre la pression concernant une éventuelle exclusion des clubs ibériques lors des compétitions européennes.

Sur le plan sportif, tout va bien pour l’Espagne. Victorieuse de l’Euro 2024 cet été en Allemagne avec notamment les révélations de Lamine Yamal et Nico Williams sur le plan international, la Roja a ajouté un nouveau titre continental à son palmarès. Cependant, en interne, tout n’est pas si fluide. Depuis l’affaire Luis Rubiales qui avait démissionné de ses fonctions de président de la Fédération Espagnole de Football en fin d’année dernière, un successeur se fait toujours attendre. Si bien que l’UEFA et la FIFA ont décidé de monter au créneau. Selon les informations du quotidien AS, les deux organisations du football européen et mondial ont lancé un ultimatum à la RFEF et lui ont demandé des garanties pour qu’un nouveau président soit nommé dans les trois prochains mois, soit d’ici la fin de l’année 2024, sous peine de voir des sanctions tomber.

Un ultimatum lancé, le Barça et le Real menacés !

El CSD y la Comisión presidida por Vicente del Bosque han recibido hoy a una delegación de la FIFA, la UEFA y la RFEF.



La FIFA y la UEFA han reclamado a la RFEF una convocatoria inmediata de elecciones cuatrienales.



➕Más información: https://t.co/G1uvdkk90J pic.twitter.com/N1j7AhCXDV — CSD (@deportegob) October 2, 2024

Ainsi, l’UEFA et la FIFA ont prévu d’agir et le directeur juridique de la FIFA, Emilio Garcia Silvero, a annoncé que les clubs espagnols pourraient être exclus des compétitions européennes (le Barça, l'Atlético, Gérone, et le Real Madrid en Ligue des Champions notamment), tout comme les différentes sélections nationales dans les tournois majeurs (Euro, Coupe du Monde) : «Si le processus n’avance pas, si nous continuons sans président dans les mois à venir, la FIFA et l’UEFA agiront. Ces derniers sont très préoccupés par la situation de la Fédération. La Fédération espagnole est en situation intérimaire depuis plus d’un an, c’est l’une des plus importantes au monde ou la plus importante pour moi, et il est temps pour elle d’avoir un président», a-t-il menacé. Nation forte du moment dans le monde du football avec notamment la médaille d’or au tournoi olympique masculin et le sacre de l’équipe féminine au Mondial de l’année dernière, l’Espagne doit vite corriger le tir pour ne pas voir ses objectifs lors des prochaines années partir en fumée en un rien de temps. Pour rappel, la nation ibérique est l’un des trois pays qui co-organiseront la Coupe du Monde 2030.