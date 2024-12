TV ‍: DAZN signe un contrat à un milliard d'euros

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

La FIFA a enfin trouvé le diffuseur de sa Coupe du monde des clubs, dont cette nouvelle mouture se disputera du 15 juin au 13 juillet prochain. La compétition sera à suivre sur les antennes de DAZN.

La FIFA organise en cette année 2025 une toute nouvelle version de la Coupe du monde des clubs. 32 équipes seront au rendez-vous de cette compétition, dont le PSG, Manchester City, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid mais aussi des clubs des autres continents mondiaux. La compétition se déroulera du 15 juin au 13 juillet prochain mais jusqu’à présent, la fédération internationale de football n’avait pas encore de diffuseur. Un énorme couac qui a heureusement été réglé en ce mois de décembre, à six mois du coup d’envoi de ce Mondial des clubs. Et selon les informations de RMC, c’est DAZN qui va rafler la mise.

🚨🚨INFO @RMCsport : Accord mondial entre la FIFA et DAZN pour la diffusion de la Coupe du Monde des clubs. Officialisation à venir.#RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) December 4, 2024

« Accord mondial entre la FIFA et DAZN pour la diffusion de la Coupe du Monde des clubs. Officialisation à venir. Selon plusieurs sources le deal mondial entre la FIFA et DAZN pour la Coupe du Monde des clubs s’élève à environ 1 milliard d’euros» a publié notre confrère Arthur Perrot sur son compte X. Un énorme accord pour DAZN et un gros coup de projecteur pour le diffuseur de la Ligue 1, qui va récupérer les droits TV d’une compétition qui n’attire pas les foules pour l’instant mais qui va automatiquement susciter la curiosité en juin et juillet prochain. Chez les observateurs du football français, on attend maintenant de savoir si l'abonnement actuel à DAZN, qui permet notamment de suivre la Ligue 1, sera suffisant pour voir le Mondial des clubs ou si la plateforme de streaming anglaise réclamera une souscription supplémentaire pour suivre cette compétition qu'elle diffusera dans le monde entier.