CdM 2026 ‍: L'Iran est le sixième pays qualifié

Après le Japon et la Nouvelle-Zélande, l'Iran s'est qualifié pour la coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Grâce à un doublé de Mehdi Taremi, les Iraniens ont accroché l'Ouzbékistan 2-2 ce mardi soir à Téhéran. L'Iran se qualifie pour la septième coupe du monde de son histoire, la quatrième de suite depuis 2014.

🚨 🇮🇷 IRAN QUALIFIED TO 2026 WORLD CUP!



✅ 🇮🇷 IRAN have just become the SIXTH NATION that qualified to the 2026 FIFA World Cup!



📌 6/48 nations confirmed:



🇲🇽 Mexico

🇺🇸 United States

🇨🇦 Canada

🇯🇵 Japan

🇮🇷 Iran

🇳🇿 New Zealand pic.twitter.com/KAvrsFJz8O