Joueurs impayés et grève à Botafogo, Textor fait la victime

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de son championnat et de la Copa Libertadores, Botafogo avait négocié des primes de résultats pour son groupe. Mais quelques semaines plus tard, les montants n’ont pas été versés et les joueurs menacent de faire grève. Une situation incompréhensible pour le club de John Textor.

Encore un souci financier pour John Textor. Cette fois, l’épisode ne concerne pas l’Olympique Lyonnais. Les problèmes viennent plutôt de Botafogo dont les joueurs, vainqueurs du championnat et de la Copa Libertadores, devaient toucher des primes ainsi qu’un treizième mois négociés avec la direction. Mais les semaines passent et l’argent n’a toujours pas été versé.

Quanto às informações veiculadas na imprensa sobre o pagamento das premiações, o Botafogo esclarece os seguintes pontos:



- A CONMEBOL repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao Clube o montante no… pic.twitter.com/22onX5L9P4 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 9, 2025

De quoi provoquer la colère du groupe qui menace de faire grève à la reprise. Sous pression, le club de John Textor a donc donné sa version dans un communiqué officiel. « La CONMEBOL a transféré le gain du titre en Copa Libertadores à la CBF (la Fédération brésilienne) le 20 décembre, a réagi Botafogo. A son tour, l'entité brésilienne a transmis la somme au club le 27 décembre, pendant une période de vacances pour le personnel financier et administratif. Le club versera les dotations convenues dans un délai pouvant aller jusqu'à 20 jours ouvrés après réception, conformément aux pratiques du marché. »

Des joueurs ont tenté de renégocier

« Il est important de souligner qu'un groupe de joueurs qui ne font plus partie de l'équipe a demandé une augmentation de 25% de la prime dans les derniers jours avant la fin de la saison, sans aucune base contractuelle, dans le but de modifier l'accord établi il y a des mois. Le club n'a pas accepté, conformément à ce qui avait été préalablement convenu entre les parties. Aujourd’hui, certains de ces mêmes anciens joueurs propagent des contre-vérités dans les médias dans le but d’obtenir un gain personnel. Nous espérons que la presse remplira son rôle avant de permettre que les journalistes soient utilisés à de telles fins », a clarifié le club brésilien, apparemment victime de la malhonnêteté de certains joueurs.