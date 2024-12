Ronaldinho est libre, c'est 220.000 euros par match

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Agé de 44 ans, et retraité depuis bientôt 10 ans, Ronaldinho est capable de remplir des stades et de vendre du rêve. Mais l'attaquant brésilien passé par le PSG a toujours un prix.

C'est un joueur qui fait rêver tout le monde, même s'il n'a pas eu totalement la carrière que son talent méritait, Ronaldinho fait toujours recette et la star brésilienne le sait. Ainsi, lorsque à la surprise générale, Ronnie est venu jouer un match au stade Raymon Kopa à Angers en novembre dernier, les tribunes étaient combles. Ce soir-là, avec des vieilles gloires brésiliennes, il avait affronté d'anciens joueurs français, un joli match, mais que Ronaldinho n'est pas venu faire pour le simple plaisir de jouer au football. Car désormais, il a décidé de monnayer ses apparitions, ayant parfaitement compris qu'il était capable sur son seul nom d'attirer les foules. Et selon Le Parisien, pour faire venir Ronaldinho à Angers, les organisateurs de cette rencontre amicale ont accepté les conditions imposées par le champion du monde 2002. Et elles étaient nombreuses.

Ronaldinho c'est de l'or en barre

Merci Angers!!! Mt feliz em voltar a jogar na França e ser recebido tão bem, com tanto carinho… Obrigado a todos que nos ajudaram a realizar mais uma linda festa e aos craques que estiveram em campo! Foi um grande prazer e alegria dividir o nosso momento com todo o público… pic.twitter.com/EGu4KvTm6U — Ronaldinho (@10Ronaldinho) November 18, 2024

Outre un vestiaire pour lui seul, son voyage en jet privé et son hébergement, Ronaldinho a obtenu un cachet de 220.000 euros pour ce match en France, là où les autres joueurs recevaient entre 2.000 et 15.000 euros. Mais pour les organisateurs, la seule présence de Ronnie à ce match a permis d'attirer de nombreux sponsors, car l'ancien joueur du PSG pèse très lourd sur les réseaux sociaux. « Malgré sa retraite, ce dernier reste l’un des sportifs les plus influents de la planète. Sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, il est d’ailleurs suivi par près de 150 millions de personnes. Il incarne donc pour les marques un amplificateur de visibilité hors du commun », explique le quotidien francilien, qui rappelle que c'est toujours Roberto Assis, frère aîné de Ronaldinho qui défend ses intérêts. Et visiblement il les défend bien, puisque financièrement Ronnie s'est refait une santé après avoir frôlé le précipice.