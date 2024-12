« ‍Rien n’est impossible ‍», Dimitri Payet dévoile son rêve

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 37 ans, Dimitri Payet a toujours la forme et de belles années devant lui. Ce qui permet à l’ancien capitaine de l’OM de se montrer optimiste pour réaliser l’un de ses rêves.

Sous contrat avec Vasco de Gama jusqu’en juin prochain, Dimitri Payet sera bientôt libre. Mais l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille n’a pas encore l’intention de raccrocher les crampons. Frustré par la fin de son aventure marseillaise avec un temps de jeu très limité, le Réunionnais veut croquer sa fin de carrière à pleine dents et entend bien jouer le plus longtemps possible, même si pour avoir du temps de jeu, il faut évoluer à un niveau inférieur.

L’idée n’effraie pas le natif de Saint-Pierre, lequel a reconnu dans une interview accordée au Parisien que l’un de ses plus grands rêves était de pouvoir jouer dans la même équipe que son frère Anthony Payet. Lui aussi né à Saint-Pierre à la Réunion, il est dix ans plus jeune que le vice-champion d’Europe 2016 et évolue à Romorantin en National 3, où il a marqué 11 buts en 14 matchs cette saison. Alors, pourquoi ne pas voir Dimitri Payet sur les pelouses françaises à un échelon bien inférieur à la Ligue 1 dans les mois à venir ?

Dimitri Payet rêve de jouer avec son frère

« J’y pense toujours » reconnait Dimitri Payet au Parisien, avant de poursuivre. « Je n’ai pas abandonné l’idée. Rien n’est impossible. J’aimerais jouer avec l’un de mes fils, mais vu leur âge (9, 11 et 15 ans), ça s’annonce très compliqué. Avec Antho, ça demeure réalisable. Il nous reste quelques années devant nous. Et sur le terrain, la connexion serait naturelle. On n’aurait pas besoin de se regarder pour se comprendre et se trouver. Le pari est lancé » s’est amusé Dimitri Payet, qui adorerait régaler son frère des caviars dont il a eu le secret tout au long de sa carrière. Anthony Payet ne dirait sans doute pas non, sans manquer de respect à ses actuels coéquipiers à Romorantin.