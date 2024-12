Arabie Saoudite ‍: Fâché avec Cristiano Ronaldo, il claque la porte

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

En conflit avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané aurait pris la décision de quitter Al-Nassr au plus vite. Plusieurs portes de sortie lui sont déjà proposées pour revenir en Europe.

Après une saison loin de toutes les espérances du côté du Bayern Munich (2022-2023), Sadio Mané avait accepté la très lucrative offre de contrat d'Al-Nassr. Difficile de refuser un salaire de 40 millions d'euros par an pendant 3 ans, surtout à son âge. Mais une saison et demi plus tard, son enthousiasme s'est largement estompé. Sportivement, il apporte satisfaction à son club sans pour autant être le joueur phare de l'effectif. Difficile de l'être lorsque Cristiano Ronaldo porte le même maillot. La star portugaise serait d'ailleurs l'une des raisons qui poussent Sadio Mané à remettre totalement en question son désir de poursuivre l'aventure en Arabie saoudite.

Sadio Mané veut à tout prix rentrer en Europe

Cette saison, Sadio Mané a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 12 matchs de championnat disputés avec Al-Nassr. Des statistiques loin d'être honteuses. Toutefois, selon les informations de Don Balon, il ne se plairait plus du tout en Arabie saoudite. Un conflit interne avec Cristiano Ronaldo aurait définitivement acté son désir de revenir en Europe. L'international sénégalais aurait demandé à son agent de faire tout son possible pour lui permettre de revenir sur le Vieux Continent. Et ce, dès l'ouverture du mercato hivernal prochain. Le média espagnol ajoute qu'Al-Nassr ne veut pas prendre part aux tensions entre CR7 et Mané en se séparant des deux joueurs. À choisir, c'est donc le natif de Bambaly qui devrait prendre la porte.

Heureusement pour lui, il a encore quelques années devant lui avant de se retirer des terrains de football. Don Balon précise que la Juventus et Thiago Motta seraient particulièrement chauds à l'idée de recruter Sadio Mané, lequel serait un renfort de poids. D'autres portes de sortie sont évoquées puisque SPORT indique que l'Inter Milan est aussi sur le coup. Il faut croire que l'Italie est une destination possible pour le Sénégalais, donc.