Raphinha insulte et menace l'Argentine, la guerre est déclarée

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques heures, l'Argentine et le Brésil s'affronteront dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. La Seleçao a très hâte d'en découdre avec l'Albiceleste.

L'Argentine a remporté des titres prestigieux ces dernières années, dont la Coupe du monde en 2022 au Qatar. De quoi bien évidemment agacer au Brésil, qui traverse une grosse période de moins bien. Ce mardi soir, l'Albiceleste reçoit les coéquipiers de Lucas Beraldo dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Les champions du monde possèdent 7 longueurs d'avance au classement sur le Brésil. Un Brésil qui veut montrer qu'il est toujours au niveau et qu'il peut aller battre l'Argentine sur ses terres. Ce n'est pas Raphinha qui dira le contraire, lui qui a lancé ce choc ces dernières heures avec des propos polémiques.

Raphinha lance les hostilités, l'Argentine l'attend de pied ferme

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Raphinha (@raphinha)

Lors de quelques mots échangés dans le podcast de Romario, le crack du Barça a en effet déclaré sans sourciller : « Il faut les tabasser ! Sans hésiter. Sur le terrain et en dehors s’il le faut. En Argentine, il faut vraiment frapper, faire mal. Ce sont des c*nnards. Je vais marquer ! Qu’ils aillent se faire f... ». Comme il fallait s'y attendre, l'Argentine et ses médias n'ont pas tardé à répondre, invitant la sélection à corriger le Brésil après les mots de Raphinha. A noter que Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Albiceleste, a lui tenu à calmer les choses : « Je n’ai pas vu les déclarations des joueurs dans le détail, mais j’en ai entendu parler. C’est Argentine-Brésil, c’est important, mais ça reste un match de football. Je me souviens de l’image après la Copa América 2021, de Leo Messi assis avec Neymar sur les marches du Maracaná. C’est cette image qui doit rester. Tout le monde veut gagner, il ne faut pas aller plus loin ». Difficile de croire cependant que les esprits seront calmes entre les deux ennemis du continent sud-américain.