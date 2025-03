Première liste, Tuchel donne une leçon à Deschamps

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Avant le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Thomas Tuchel a dévoilé sa première liste pour l’Angleterre. Le sélectionneur des Three Lions en a profité pour annoncer la mise en place d’une réelle philosophie de jeu.

Thomas Tuchel sait à quoi s’attendre. Passé par de grands clubs européens, le sélectionneur de l’Angleterre devra maintenant gérer la pression et les attentes de tout un pays. Les supporters anglais, privés de titre depuis le seul Mondial remporté en 1966, sont déjà attentifs à ses débuts. Sa première liste dévoilée ce vendredi suscite pas mal de commentaires de la part d’observateurs impatients de voir ses Three Lions en action. Il faut dire que Thomas Tuchel a fait une annonce ambitieuse en conférence de presse.

It’s time to reveal Thomas Tuchel’s first #ThreeLions squad! 👀🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) March 14, 2025

Alors que l’Angleterre n’est pas vraiment réputée pour un style de jeu particulier, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain promet de mettre en place une philosophie bien connue dans le pays. « La Premier League est un championnat très physique, très exigeant et très direct. Je pense que nous devrions être assez courageux pour jouer comme une équipe d’Angleterre et ne pas essayer de copier les styles des autres nations », a osé Thomas Tuchel devant les journalistes locaux.

L'Angleterre en mode Premier League

« Je pense qu’il faut refléter les valeurs du pays et du championnat le plus fort du monde, à savoir la Premier League, a-t-il poursuivi. Nous allons essayer de mettre en place un style direct et offensif et nous allons essayer d’augmenter notre rythme de jeu, l’intensité de notre jeu. (…) Nous avons confiance en notre qualité et, surtout, nous avons confiance en nos joueurs pour que le résultat soit visible à la fin. » S’il parvient à tenir sa promesse, Thomas Tuchel rendra jaloux les supporters de l’équipe de France lassés par le jeu tricolore sous Didier Deschamps.