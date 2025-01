Wemby et la NBA à Paris, Riolo provoque clash monstrueux

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

La NBA est de retour à Paris depuis quelques jours avec deux affrontements entre les Pacers et les Spurs. L'occasion pour le public français de profiter à fond du spectacle.

Paris a une nouvelle fois de la chance de proposer de la NBA cette année. Indiana et San Antonio sont aux prises pour deux rencontres. L'occasion notamment pour le public français de pouvoir voir jouer Victor Wembanyama. L'occasion aussi pour pas mal de stars de se retrouver à Bercy. Cependant, pour certains observateurs, ces rencontres de NBA ne sont pas aussi belles que promises et sont surtout organisées pour plaire à des bobos. C'est en tout cas l'avis de Daniel Riolo. Un avis qui n'a pas manqué de faire réagir Jacques Monclar en plein direct sur BeIN Sports, lui qui a dégommé l'homme fort de l'After Foot sur RMC.

La NBA à Paris irrite Daniel Riolo

« Un match de PO » à Paris ?



Monsieur Riolo, connaissez vous l’organisation d’une équipe NBA ou vous parlez juste pour rien dire?



Pardon mais ce vous dites prouve que vous ne maîtrisez absolument pas le sujet et c’est bien dommage.



Après, bien sûr que vous avez le droit de… pic.twitter.com/GLChFStxz4 — 𝕃𝕚𝕝𝕪 𝔼.𝔹𝕒𝕥𝕦𝕞 🪷 (@LilyEBatum) January 24, 2025

Mais voilà, Daniel Riolo ne s'est pas laissé faire et a rapidement répondu via X à la séquence : « Pendant des années monclar parlait de d’autres sports et c’était bien… tjs bcp de respect entre nous … tjs bienveillant. Le gars tjs dispo. Et pour une critique le mec part en vrille et insulte. Les petits fours et le champagne du croquage NBA étaient périmés ou quoi ? Naufrage ». La polémique a pris un peu plus d'ampleur lorsque la femme de Nicolas Batum, Lily Batum, s'est en prise aussi à Daniel Riolo : « Donc selon certains ici : « c'est des matchs pourris, Riolo a raison, c’est juste pour la promo, la NBA s’est rincée, l’Euroleague c’est mieux bla bla bla » Mais ce sont les mêmes personnes qui chouinaient parce qu'ils n’ont pas de place ? La cohérence elle est où ? ». Encore une fois, le journaliste sportif est reparti de plus belle : « Humm alors une place pour un match de play off oui… j’adore la NBA ! J’aime choisir mes affiches et ne pas être pris pour un gogo, j’ai le droit ? NBA, JO, euroligue, proA…. Et après viens l’ope business de la nba, c’est mon ordre et mon choix ». Pas de quoi suffire à Lily Batum, qui relancera Daniel Riolo avec une comparaison avec un match amical Arsenal - Manchester United organisé en juillet à Los Angeles et qui lui ne comptait pas pour un classement officiel...