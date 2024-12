Foot ‍: Une nouvelle règle pour punir les gardiens

Dans : Foot Mondial.

Par Alexis Rose

Vieux de plus d’un siècle, le football garde la plupart de ses règles d’origine. Mais avec l'évolution du jeu, les instances qui gèrent le plus grand sport au monde sont obligées d’éditer de nouvelles règles pour éviter que certains ne flirtent trop avec limites. C’est donc pour cela qu’une nouvelle règle devrait voir le jour dans les mois à venir à propos des gardiens de but. En effet, selon le journal The Times, les portiers auront désormais 8 secondes pour relâcher le ballon des mains avant que le jeu ne reprenne. Si au bout de ce temps imparti, le gardien a encore le ballon en mains, l’arbitre sifflera un corner pour l’équipe adverse.

D'après @TimesSport, une nouvelle règle devrait voir le jour dans le football : les gardiens auront 8 secondes pour relâcher le ballon. ⏳🧤



Si ces 8 secondes sont écoulées et que le gardien a toujours le ballon dans les mains, l'arbitre sifflera un corner en faveur de l'équipe… pic.twitter.com/poKbzw579m — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 5, 2024

Une règle qui permettra de gagner du temps de jeu effectif lors d'un match, sachant que la plupart des gardiens qui voient leur équipe gagner grattent des dizaines de secondes à chaque intervention. Avec cette nouvelle règle, ce ne sera plus le cas et cela favorisera une reprise du jeu plus rapide après une action.