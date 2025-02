Le Barça ne donnera pas un centime pour Neymar

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar a signé un contrat à Santos jusqu'à la fin de saison. Ensuite, le Brésilien aurait l'intention de retourner en Europe.

Neymar a récemment quitté l'Arabie saoudite pour retourner du côté de Santos. Le Brésilien a multiplié les blessures lors de son expérience en Saudi Pro League et pas mal de doutes sont émis à son sujet. L'ancien du PSG va en tout cas pouvoir reprendre le rythme jusqu'en juin prochain sous les couleurs de Santos. Il ne compte pas chômer puisque son intention est de disputer la Coupe du monde 2026 sous les couleurs du Brésil. Pour cela, il veut prouver à tout le monde qu'il est encore au niveau. L'une de ses ambitions serait même de rejouer pour le FC Barcelone. Mais voilà, les Catalans ont de grosses difficultés financières et veulent que Neymar y mette du sien s'il veut évoluer en Catalogne.

Neymar de retour au Barça, la porte s'ouvre plus que jamais

Selon les informations de Sport, le Barça ne ferme pas la porte à un retour de Neymar mais lui donne deux conditions : Le joueur devra renoncer à toute indemnité de transfert, plus le Brésilien devra prouver sur le terrain qu’il est toujours décisif et régulier sur une longue période. A lui de jouer donc lors des quelques semaines qu'il a à disposition avec Santos. Neymar a déjà pris part à 3 rencontres avec le club au sein du championnat de Sao Paulo. Un retour en Europe, qui plus au Barça, qu'il a quitté en 2017 pour rejoindre le Paris Saint-Germain, aurait le mérite de faire parler et de de nouveau mettre la lumière sur lui. A 33 ans, Neymar Jr sait que sa carrière est désormais derrière lui. Mais il n'a jamais manqué de force mentale et le temps est venu de le prouver une nouvelle fois.