Une légende du Brésil demande à Raphinha de la fermer

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

ll y a quelques jours pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 dans la zone AmSud, l'Argentine donnait une raclée au Brésil. Raphinha, qui avait provoqué les Argentins avant la rencontre, a été rappelé à l'ordre par Rivaldo.

L'Argentine est officiellement qualifiée pour la Coupe du monde 2026 et pourra donc défendre son titre aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Les coéquipiers de Leo Messi ont en plus régalé face au Brésil il y a quelques jours dans une rencontre toujours très attendue par les fans et observateurs des deux pays. Si l'Albiceleste n'avait pas beaucoup de pression sur les épaules, elle a néanmoins voulu donner une bonne leçon à des Brésiliens fragiles et malades. Pourtant, avant le coup d'envoi, Raphinha provoquait ouvertement les champions du monde, indiquant notamment vouloir « les tabasser ». De quoi plus qu'agacer au Brésil. Rivaldo fait partie des légendes du football auriverde qui ne tolèrent pas une telle attitude.

Rivaldo ne tolère pas un tel comportement

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Raphinha (@raphinha)

Lors d'une interview accordée à Betfair, le Ballon d'Or 1999 a en effet balancé au sujet du Barcelonais : « Quand tu lances une déclaration comme ça, tu dois avoir du feu dans les yeux, écraser l’adversaire… Pas disparaître . Il aurait dû dire que ce serait un match difficile, pas qu’ils allaient écraser l’Argentine. Il a parlé, mais n’a rien fait avec le ballon. Neymar a ses défauts, mais il assume sous le maillot jaune. Là, Raphinha a manqué de respect à l’histoire du Brésil ». A noter que Rivaldo n'est pas la seule légende brésilienne à avoir de plus en plus de mal à regarder des matchs de la Seleçao. Il y a quelque temps, c'est Ronaldinho qui poussait un énorme coup de gueule sur le niveau affiché par la sélection cinq fois championne du monde. Et on peut comprendre pourquoi...