CdM 2026 ‍: Victoire capitale du Cameroun, l'Egypte leader solide

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Distancé de 4 points par le Cap-Vert avant son match contre la Libye, le Cameroun a sorti le grand jeu. Les Lions Indomptables l'ont emporté 3-1 contre les Libyens avec un doublé de Vincent Aboubakar et un but de Bryan Mbeumo. Le Cameroun reste sur les talons du Cap-Vert leader du groupe. De son côté, l'Egypte tremble moins. Les Pharaons ont dominé la Sierra Leone 1-0 grâce à un but de Zizo. Avec 16 points sur 18 possibles, l'Egypte devance son dauphin dans le groupe A le Burkina Faso de 5 unités.