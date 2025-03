Le Brésil a décidé de virer Dorival Junior

Quelques jours après la déroute du Brésil face à l'Argentine, le sort du sélectionneur brésilien est définitivement réglé.

Plusieurs sources le confirment ce vendredi, Dorival Junior ne sera plus le coach de la Seleçao dans les prochaines heures. Après le terrible fiasco du Brésil face à l'Argentine dans les qualifications pour le Mondial 2026, la Confédération Brésilienne de Football a décidé de limoger le technicien de 62 ans. L'officialisation de cette décision, qui ne faisait guère de doute, devrait intervenir très rapidement, même s'il semble peu probable que l'identité du nouveau patron de la Seleçao sera dévoilé aussitôt. Ces dernières heures, le nom de Jorge Jesus était cité, il faudra bien cela pour réaliser des miracles avec une formation à la dérive.

