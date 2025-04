Le Brésil a trouvé son sauveur en Arabie Saoudite

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un nouveau sélectionneur depuis le limogeage de Dorival Junior, le Brésil a peut-être trouvé son sauveur… en Arabie Saoudite.

Carlo Ancelotti sera peut-être bientôt libre, l’entraîneur italien étant en grande difficulté au Real Madrid et plus encore après la défaite 3-0 à Arsenal mardi en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Mais ce n’est finalement pas vers le « Mister » de 65 ans que se dirige la sélection brésilienne. Et pour cause, à en croire les informations du site UOL, c’est Jorge Jesus qui fait aujourd’hui office de grand favori pour prendre les rênes de la Seleçao. L’actuel entraîneur d’Al-Hilal est toujours en poste en Arabie Saoudite, mais les discussions sont en cours entre la fédération brésilienne et le club de Saudi Pro League et un accord pourrait être trouvé autour d’une indemnité de transfert estimée à 2,5 millions d’euros.

L’idée de la fédération brésilienne est de s’acquitter de cette somme afin de faire signer à Jorge Jesus un contrat jusqu’en 2026. Le projet est clairement sportif et non financier pour le coach portugais, qui percevra un salaire bien inférieur avec le Brésil en comparaison à ses émoluments à Al-Hilal en Arabie Saoudite. Mais il y a visiblement des offres qui ne se refusent pas et celle-ci était trop belle pour l’ignorer. Pour rappel, le Brésil est en position délicate dans les éliminatoires à la Coupe du monde 2026 avec une laborieuse 4e place sur 10 sélections, alors que seuls les 6 premiers seront qualifiés pour le Mondial tandis que le 7e devra passer un barrage. Ancien entraîneur de Benfica puis du Sporting, Jorge Jesus, coach d’Al-Hilal depuis 2023, s’apprête donc à relever un nouveau challenge. Sans doute le plus excitant et le plus difficile de sa carrière.