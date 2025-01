Neymar à Santos, c'est fait ‍!

Cité dans des rumeurs annonçant un retour à Santos depuis que sa carrière bat de l'aile, Neymar retrouve enfin son premier amour.

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, voire plus si l'on remonte son historique, et c'est désormais fait. Neymar est à nouveau un joueur de Santos. Découvert depuis le continent brésilien grâce à des prestations hors du commun lorsqu'il évoluait encore sous les couleurs de son club formateur, « Ney » s'apprête à retrouver les terrains de son premier amour.

Le président de Santos, Marcelo Teixeira, a lui-même confirmé le retour de Neymar au club. Le Brésilien va signer un contrat de six mois dans la semaine. Cette annonce survient quelques heures à peine après le message d'adieu posté par l'ancien du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone aux supporters d'Al-Hilal, lesquels n'ont pas pu le voir beaucoup jouer pendant un an et demi.

🚨💣 Neymar Jr back to Santos, story confirmed and HERE WE GO! ⚪️⚫️🇧🇷



Al Hilal have terminated Ney’s contract with immediate effect as the Brazilian will now travel for medical and sign in as new Santos player.



Back to Santos, back to Vila Belmiro.



Ney volta pra casa. 🔙🏡 pic.twitter.com/gmPu9uVdNa