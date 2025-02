Cet ancien de l'OL supplie Textor de l'engager

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Sans club depuis la fin de son contrat le 1er janvier dernier, Marçal s’apprête à faire son retour à Botafogo. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a supplié John Textor de le signer à nouveau.

La carrière de Marçal a pris un tournant important lorsqu’il a fait son retour au Brésil, 12 ans après avoir quitté Guaratingueta pour rejoindre l’Europe. En effet, après deux saisons plus que moyennes réalisées avec Wolverhampton (2020-2022), l’arrière gauche auriverde s'est engagé avec Botafogo. Sous les couleurs du club de John Textor, il est rapidement devenu un élément important du vestiaire, au point de devenir le vice-capitaine de « Fogo ». Sportivement, sa fragilité physique et son manque de régularité lui ont toutefois valu d’alterner entre des périodes où il jouait et d’autres où il passait plusieurs matchs sur le banc ou hors de la feuille de match. C’est en ce sens que Botafogo a décidé de ne pas prolonger son contrat à l’issue de la dernière saison. Finalement, Marçal est parvenu à convaincre John Textor de revenir sur sa décision.

Marçal (ex-OL) va prolonger

C’est en quelque sorte en suppliant John Textor que Marçal est arrivé à ses fins. Comme l’indique ESPN Brasil, le latéral gauche a lui-même proposé ses services à Botafogo, alors qu’il était libre de tout contrat depuis le 1ᵉʳ janvier dernier. Loin d’être prêt à prendre sa retraite malgré ses 36 ans, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a réussi à convaincre le patron du club de lui offrir un nouveau contrat. Plusieurs semaines de réflexion plus tard, le voilà qui s’apprête à signer un bail d’une saison jusqu’en décembre 2025. L’occasion rêvée pour tenter de conserver ses titres de champion du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores acquis la saison dernière.