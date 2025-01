Neymar à Santos, il veut une Dream Team autour de lui

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

C’est la bombe de ce mercato hivernal : Neymar a quitté Al-Hilal pour s’engager, plein de romantisme, à Santos. L’aventure dans son club formateur, là où tout a commencé pour lui, doit toutefois prendre un virage important. Le Brésilien veut constituer sa propre « Dream Team ».

Depuis que sa carrière bat de l’aile, Neymar est régulièrement cité dans des rumeurs annonçant un retour au Brésil. A la fin de son histoire au Paris Saint-Germain, la star brésilienne a finalement répondu aux sirènes de l’Arabie saoudite. Le pays du Golfe lui a offert un pont d’or monumental dont il a bien profité : Al-Hilal a dépensé 280 millions d’euros pour lui. Outre les 90 millions d’euros dépensés pour l’indemnité de transfert, le club saoudien a ensuite déboursé près de 190 millions d’euros en salaire. En d’autres termes, Neymar a coûté 93 millions d’euros par passe décisive, 280 millions par but et 40 millions d’euros par match disputé. Désormais libéré de son contrat, il fait son grand retour à Santos. Toutefois, il ne veut pas arriver sans ambition et demande à sa direction d’organiser autour de lui une véritable « Dream Team ».

Neymar rêve d’une équipe de stars avec lui

Est-ce une véritable demande ou un simple fantasme ? La presse brésilienne, par l’intermédiaire de UOL Esporte, affirme que Neymar a demandé à sa direction de faire un très gros effort pour créer une équipe de stars autour de lui. Le média auriverde va jusqu’à donner de très gros noms du football mondial, parmi lesquels on retrouve Paul Pogba, Marcelo, Thiago Silva, Sergio Ramos, Ganso, Leandro Paredes et Arthur Melo. Il sera difficile de convaincre tout le monde, mais qui ne tente rien n’a rien.

En attendant, Neymar a accepté une diminution drastique de son salaire pour s’engager à Santos. En comptant le fait qu’il détienne 90% de ses droits à l’image, il touchera à peine 1 million d’euros par mois. Loin des chiffres mirobolants qui lui étaient attribués lorsqu’il était au Paris Saint-Germain et, pire, à Al-Hilal.