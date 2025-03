Le Barça tape l'incruste à la Coupe du monde des clubs

Dans : Foot Mondial.

La Coupe du monde des clubs aura lieu cette année du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025 aux Etats-Unis. Les places sont chères pour cet événement, qui n'a pas convié une équipe comme le FC Barcelone.

La saison sera encore longue pour pas mal de clubs européens. En particulier ceux qui seront présents pour la Coupe du monde des clubs 2025 qui aura lieu l'été prochain. Le PSG y sera notamment, tout comme le Real Madrid, Manchester City, Chelsea, le Bayern Munich ou encore l'Inter. Mais pas de FC Barcelone. Les Catalans adoreraient cependant y participer, afin de montrer leur niveau mais aussi toucher une partie des recettes liées à l'événement qui aura lieu aux Etats-Unis. L'espoir était fort ces derniers jours alors qu'on apprenait que le Club Leon avait été exclu de la Coupe du monde des clubs à cause d'un problème de multipropriété avec l'autre club mexicain de Pachuca.

Le Barça y a cru... en vain

Le Barça voulait en effet jouer de son poids pour remplacer le Club Leon et ainsi participer au Mondial des clubs. Mais Gianni Infantino a été très clair, il ne veut plus d'équipes européennes, déjà assez nombreuses. La FIFA envisage, selon L'Equipe, de faire un barrage entre le Los Angeles FC et le Club America pour repêcher une équipe. Pour Infantino, la logique serait en plus respectée puisque ce sont deux équipes très bien classées à la Concacaf. A noter que le Club Leon a fait appel de la décision de la FIFA devant le Tribunal Arbitral du Sport. Tout n'est donc peut-être pas joué pour la formation mexicaine. Concernant le Barça, il va falloir penser à autre chose et assurer une participation pour les prochaines éditions de la Coupe du monde des clubs. Cela passera par des très bons parcours en Ligue des champions.