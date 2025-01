Salah en Arabie Saoudite, la FIFA pousse très fort

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Selon les informations du Daily Mail, un récent conseil de la FIFA a approuvé un changement des règles qui permettraient ainsi à Mohamed Salah de s’engager à Al-Hilal avant le coup d’envoi de la Coupe du monde des clubs l’été prochain.

La situation autour de Mohamed Salah est particulièrement floue. Son contrat actuel prendra fin à l’issue de la saison en cours. Une situation qui ne plait pas du tout à la direction de Liverpool qui peine à le convaincre de signer un nouveau bail chez les Reds. Véritable star de l’équipe, il réalise encore un exercice dantesque, sur les bases de ce qui s’apparente à la meilleure saison de sa carrière. Raison de plus pour que la direction du club de la Mersey s’en morde les doigts. Au courant de cette situation complexe, tous les plus grands clubs européens se sont tournés vers lui, espérant pouvoir le recruter l’été prochain, libre de tout contrat. Parmi eux, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, par exemple. Malgré tout, la destination la plus probable semble être aujourd’hui l’Arabie saoudite. Pressé de passer à l’action, Al-Hilal a demandé la modification d’un point important du règlement.

Al-Hilal empresse la FIFA pour Mohamed Salah

Neymar envoie Salah et Vinicius en Arabie Saoudite https://t.co/R87kpKXjYw — Foot01.com (@Foot01_com) January 28, 2025

Si Mohamed Salah venait à signer en Arabie saoudite, ce serait à coup sûr pour Al-Hilal. Le club saoudien vient de perdre Neymar et a donc la possibilité de placer l’argent économisé ailleurs. Toutefois, les Bleu et Blanc sont particulièrement pressés de venir à bout des négociations. Pour cause, la direction de l’actuel leader de Saudi Pro League veut pouvoir compter sur les services de Mohamed Salah pour la Coupe du monde des clubs. Le problème est que le début de cette compétition a lieu bien avant l’ouverture du mercato estival.

En ce sens, la FIFA a déjà anticipé l’ouverture d’un mercato exceptionnel, du 1ᵉʳ au 10 juin 2025, qui permettra aux clubs conviés au Mondial de recruter juste avant la compétition. Il faut toutefois l’aval des Fédérations concernées ainsi qu’un avis positif de l’instance mère au préalable. Selon le Daily Mirror, une récente réunion a eu lieu au siège de la FIFA et le patron du football mondial a accepté que le transfert de Salah à Al-Hilal, s’il doit avoir lieu, soit rendu possible au cours de cette fameuse fenêtre exceptionnelle. De quoi tout changer pour l'avenir de la star égyptienne, qui doit maintenant faire son choix définitif quant à son futur club.