Trop vieux, Arsène Wenger attaqué brutalement

Pour favoriser le spectacle, Arsène Wenger espère mettre en place une nouvelle règle du hors-jeu. Le directeur du développement du football mondial à la FIFA propose une mesure favorable aux attaquants. Mais son idée se heurte à pas mal de critiques, notamment du côté de Raymond Domenech.

Des joueurs aux supporters, en passant par les entraîneurs et les dirigeants, tout le monde s’est déjà agacé au moins une fois à cause d’un hors-jeu quasi invisible. Il suffit d’un bout de pied pour qu’un attaquant soit signalé en position illicite. L’intransigeance de l’assistance vidéo crée donc de la frustration, d’où l’idée d’Arsène Wenger. Le directeur du développement du football mondial à la FIFA propose la « loi Wenger » selon laquelle un joueur, pour être sanctionné d’un hors-jeu, devra avoir son corps entier devant le dernier défenseur. L’objectif est de favoriser le spectacle et les buts.

Offside when the 𝐞𝐧𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐝𝐲 is in front of the last defender: would you agree with this 𝗛𝗨𝗚𝗘 rule change❓ pic.twitter.com/A7351jnMP7