Henry, Iniesta, Pirlo, ils sont de retour ce vendredi

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Un peu moins d’un mois après avoir organisé un événement caritatif dans le but de récolter des dons pour des pays opprimés comme la Palestine, le Congo, le Soudan et le Liban, AmineMaTue participe à un match de charité avec des légendes du football.

Lors du week-end du 17 au 19 janvier 2025, le streamer AmineMaTue et bien d’autres personnalités d’internet permettaient à Médecins sans frontières de récolter pas moins de 3,5 millions d’euros grâce à la charité des donateurs. Moins d’un mois plus tard, Amine est à nouveau à l’affiche d’un événement caritatif qu’il diffusera sur la plateforme Twitch. En effet, le streamer aux 2,8 millions d’abonnés sur X participe ce vendredi 14 février 2025 au nouveau Match for Hope. Cet événement réunit certaines des plus grandes légendes du football mondial, des influenceurs et des célébrités, dans le cadre d’un match caritatif.

AmineMaTue à la baguette, Thierry Henry à la finition ?

Ce soir petit restau, et vous ? pic.twitter.com/5dPRFXQdb1 — Amine 😞🌧 (@AmineMaTue) February 13, 2025

Cette nouvelle édition du Match for Hope est l’occasion de voir réunis sur un seul et même terrain des anciens joueurs comme Thierry Henry, Andrea Pirlo, Alessandro Del Piero, David Silva ou Andrés Iniesta. AmineMaTue, lui, fait partie de la même équipe que les trois premiers cités, lesquels seront coachés par Arsène Wenger. Cette fois, le match n'a pas lieu au Ahmad bin Ali Stadium, mais au Stadium 974 de Doha, au Qatar. L’année dernière, le Match for Hope avait permis de récolter 8,8 millions de dollars dans le but de financer l’éducation d’enfants non scolarisés. Cette année encore, toutes ces personnalités ont un même objectif : récolter des fonds pour permettre à des jeunes enfants d’accéder à l’éducation.

Enfin, outre le match de football très attendu, un spectacle sera assuré à la mi-temps par Macklemore, célèbre rappeur américain.