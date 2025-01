Le Textor show fait des ravages à Botafogo

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

La situation précaire dans laquelle se trouve l’Olympique Lyonnais n’occulte pas le contexte délicat de Botafogo, autre propriété de John Textor. Le club brésilien, qui ne compte que 15 joueurs à la reprise, inquiète ses supporters.

John Textor parvient à faire couler autant d’encre en France qu’au Brésil. Avec l’Olympique Lyonnais, le contexte n’est pas particulièrement fabuleux. Les Gones sont interdits de recrutement suite aux sanctions prononcées par la DNCG et ont été rétrogradés administrativement en Ligue 2 à titre conservatoire. Le danger est donc particulièrement proche pour un club qui doit trouver rapidement de quoi rassurer le gendarme financier du football français. Mais pour l’homme d’affaires américain, cela ne s’arrête pas là. Botafogo, une autre de ses propriétés, traverse un moment délicat, quelques semaines après son doublé championnat - Copa Libertadores.

Botafogo touché par les nombreuses ventes de Textor

OL : Textor enrhumé, la masterclass de Cherki https://t.co/SU6blRe3VI — Foot01.com (@Foot01_com) January 21, 2025

Comme l’indiquent les informations de Globo Esporte, les joueurs de Botafogo ont repris l’entrainement jeudi 16 janvier 2025 sans un très grand nombre de leurs coéquipiers de la saison dernière. En effet, seuls 15 joueurs étaient présents à la reprise. Un total qui inquiète supporters et autres observateurs du club tant il est rare d'être aussi peu nombreux à une reprise de saison. John Textor a réalisé une véritable braderie lors de l’intersaison brésilienne et de nombreux joueurs ont quitté le club. Le groupe de joueurs présents n’a même pas pu s’entrainer sur la totalité du terrain prévu à cet effet. Pour cause, le fait qu’il n’y ait pas suffisamment de joueurs disponibles dans l’effectif. Les déboires financiers de John Textor n’ont décidément que faire de l’océan Atlantique qui sépare l'Olympique Lyonnais et Botafogo.

La dernière nouvelle en date qui a fait bondir les observateurs est le transfert de Luiz Henrique. Le Zenith Saint-Pétersbourg a offert la faramineuse somme de 33 millions d’euros à Botafogo pour s’offrir les services du Brésilien. Un montant qui file tout droit dans les comptes de l’Olympique Lyonnais, même si la presse brésilienne ne comprend pas cette manoeuvre et estime que Botafogo n'est pas là pour alimenter les comptes du club français.