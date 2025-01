Thierry Henry de retour, les stars belges s’occupent de tout

Dans : Foot Mondial.

Par Eric Bethsy

Libre après son passage en équipe de France Espoirs et olympique, Thierry Henry attend une nouvelle opportunité. Elle pourrait à nouveau se présenter en Belgique puisque certains joueurs militent pour son retour en tant que sélectionneur.

Comme l’équipe de France après le départ annoncé de Didier Deschamps en 2026, la Belgique peut s’attendre à un changement de sélectionneur. Domenico Tedesco ne devrait pas conserver son poste d’ici le prochain rassemblement en mars. Rien n’est encore officiel mais le directeur sportif des Diables Rouges Vincent Mannaert serait à la recherche d’un nouvel entraîneur. Et pourquoi pas Thierry Henry ?

Ils réclament Thierry Henry

Ancien adjoint de Roberto Martinez en sélection belge (2016-2018 et 2021-2023), le Français, libre après son passage chez les Bleuets, a laissé de bons souvenirs en Belgique. A tel point que certains cadres comme Romelu Lukaku militent pour son retour, révèle le journaliste Sacha Tavolieri. « Thierry Henry suscite beaucoup de questionnements et surtout beaucoup d'échanges en interne entre les cadres des Diables Rouges, a dévoilé notre confrère sur le plateau de la chaîne LN24. Parce qu'on le sait, Vincent Mannaert va décider à la fin du mois qui sera le remplaçant de Domenico Tedesco. Mais il n'a pas encore tranché. »

« Il a certes des choix bien figés dans sa tête. On peut parler de Mark van Bommel, on peut parler également de l'ancien entraîneur de Manchester United Erik ten Hag. Mais en interne, les cadres Yannick Ferreira Carrasco, Romelu Lukaku et Jan Vertonghen poussent pour amener Vincent Mannaert à la réflexion autour de Thierry Henry, et à considérer la piste Thierry Henry, a expliqué le journaliste. (…) La candidature de Thierry Henry est actuellement poussée par des joueurs pour devenir l'entraîneur principal de la Belgique. C'est une piste poussée par les cadres pour qu'elle devienne réalité. » Reste à savoir si l’ancien attaquant valide cette initiative flatteuse alors qu'il fait partie des potentiels successeurs de Didier Deschamps.