Le Qatar et la FIFA, le gros mensonge assumé

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Direction le fameux stade 974 pour suivre le match entre le PSG et Monaco ce dimanche. Une enceinte qui fait beaucoup parler, alors qu'elle devait disparaitre il y a deux ans.

Ce dimanche, le PSG et Monaco s’affronteront pour le Trophée des Champions. La rencontre aura lieu au Qatar, un lieu désigné sans aucun problème par la Ligue pour ses conditions climatiques avantageuses, le fait que l’Emirat soit un partenaire économique de la Ligue et du PSG, et aussi la facilité à trouver un stade de grande ampleur disponible. Ce sera le fameux stade « 974 » qui représente le code indicatif du Qatar, mais aussi le nombre de conteneurs qui ont été utilisés pour le construire. Une enceinte qui se voulait écologique et caritative également, puisqu’elle devait être déconstruite à la fin de la Coupe du monde pour aider des pays moins riches à hériter d’un stade fonctionnel. Deux ans après, rien n’a bougé et malgré les effets d’annonce, cela ne devrait pas être le cas.

Un stade pas si écologique que ça

« C’est une mauvaise communication. On a voulu faire un storytelling qui n’a jamais abouti et les conteneurs sont toujours au même endroit », reconnait sur RMC un membre de l’organisation de la Coupe du monde 2022. Et pour le côté écologique, ce n'est pas ça non plus. « Donc dès le début, ce côté développement durable m’a paru être une grosse fumisterie. Une fois un stade construit, il faut des dizaines d'années pour avoir un temps de retour carbone. D’autant que le déplacer nécessiterait beaucoup d’énergie et donc de nouvelles émissions de CO2 », précise de son côté dans L’Equipe Guillaume Gouze, consultant au CDES de Limoges et spécialiste en formation de stadium managers.

Avec les nouvelles compétitions que va organiser le Qatar, le démontage du stade n’est plus envisagé à court ou moyen terme, même si la FIFA a toujours fait savoir que ce stade « 974 » disparaitrait pour en faire bénéficier des pays pauvres dès la fin du Mondial.