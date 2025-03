Une femme marque le but de l'année au Mexique

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Dans la nuit de lundi à mardi, l’équipe féminine des Tigres de Monterrey a battu Guadalajara lors de la 10e journée du championnat mexicain (2-0).

Une affiche qui n’intéresse pas vraiment le public français mais un but inscrit lors de ce match risque de faire le tour de la planète. Milieu de terrain de 25 ans, la footballeuse mexicaine Lizbeth Ovalle a inscrit un but incroyable sur lequel les commentateurs locaux se sont littéralement enflammés. Et il y a de quoi au vu du geste acrobatique spectaculaire réalisé par Ovalle. On imagine que si Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi avait marqué un tel but, il aurait automatiquement été sacré prix Puskas de l’année. Qui sait, celui de Lizbeth Ovalle le sera peut-être lors de la prochaine cérémonie du Ballon d’or. Il vaut en tout cas le coup d’oeil.