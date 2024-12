Le geste qui a coûté le Ballon d'Or à Hakimi

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Voir Achraf Hakimi manquer le Ballon d’Or africain 2024 a suscité de vives réactions dans les médias. Toutefois, pour le journaliste Hervé Penot, un geste en particulier a fait perdre le titre au Marocain.

Un scandale pour certains, une évidence pour d’autres. Ademola Lookman a remporté le dernier Ballon d’Or africain, là où beaucoup voyaient Achraf Hakimi comme grand favori. Sa bonne saison avec le Paris Saint-Germain et le leadership qu’il a mis en avant tout au long de l’année 2024 étaient de bons arguments pour espérer remporter le trophée. Malheureusement pour lui, il avait en face un joueur qui a fait énormément parler de lui par ses actions décisives. Auteur d’un triplé spectaculaire en finale de la Ligue Europa face aux invincibles du Bayer Leverkusen, il a également contribué à la qualification du Nigéria en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pour le journaliste L’Equipe Hervé Penot, Achraf Hakimi a perdu le Ballon d’Or à cause de la déception lors de la dernière CAN. Surtout, son pénalty décisif manqué face à l'Afrique du Sud ne joue pas en sa faveur.

« La CAN ne lui a pas été favorable »

Achraf Hakimi arnaqué, il rétablit la vérité https://t.co/bqEi5DovhZ — Foot01.com (@Foot01_com) December 17, 2024

« Hakimi a réalisé une saison remarquable avec le Paris Saint-Germain, mais je pense que la CAN ne lui a pas été favorable et n’a pas pesé en sa faveur dans la course au titre de joueur de l’année, surtout après l’élimination précoce du Maroc dans cette compétition. De plus, Hakimi a manqué un penalty crucial face à l’Afrique du Sud, un moment qui aurait pu changer le cours du match, permettre au Maroc de se qualifier et peut-être de remporter le titre », explique d’abord Hervé Penot. Le journaliste de La Chaine L'Equipe, spécialiste du football africain, explique que le sacre s’est joué sur ses performances à la CAN 2023 et son pénalty crucial manqué avec le Maroc.

Et Hervé Penot apporte ensuite quelques nuances, expliquant que les rôles de chacun sur le terrain ne permettent pas un jugement équitable. Joueur d’attaque, Ademola Lookman a forcément eu plus de moments clés qu’Achraf Hakimi, latéral droit de formation.