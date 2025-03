Peter Luccin et Nicolas Seube, la surprenante bataille

Montréal vient de décider de se séparer de Laurent Courtois au tout début du championnat. Un entraineur français pourrait le remplacer en MLS.

La saison de Major League Soccer vient tout juste de reprendre, mais il y a déjà un entraineur qui vient de prendre la porte. Laurent Courtois, qui était à Montréal depuis un an, n’a pas survécu au mauvais début de saison de son équipe, avec un nul et quatre défaites en cinq déplacements consécutifs. L’entraineur français pourrait être remplacé par un compatriote, selon plusieurs médias. GiveMeSport affirme que Peter Luccin, actuellement entraineur adjoint à Dallas, pourrait être tenté par cette opportunité d’avoir les commandes d’une franchise, en plus d’avoir l’avantage de parler français dans la cité québécoise.

🚨EXCLUSIVE🚨



Nicolas Seube 🇫🇷 is one of the names on the managerial shortlist for CF Montréal 🇨🇦🇺🇸.



The 45 year-old was sacked in December by Ligue 2 🇫🇷 side, SM Caen. ❌



After the firing of Laurent Courtois 🇫🇷, Montréal have decided to appoint Marco Donadel 🇮🇹, as interim… pic.twitter.com/Q9liM6X0dm