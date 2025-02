Mécontent des arbitres, Valère Germain quitte l'Australie

Un peu plus d'un an et demi après avoir choisi de jouer en Australie, Valère Germain a décidé de quitte son club. L'ancien attaquant de l'OM est agacé par le traitement arbitral et il devrait s'engager au Japon.

Dans un communiqué, le Macarthur FC a officialisé ce lundi le départ de Valère Germain, le joueur français de 34 ans qui avait rejoint l'équipe australienne l'été 2023. « Le Macarthur FC confirme le départ du capitaine, Valère Germain, qui a décidé de choisir une opportunité à l'étranger. Le passage de Germain aux Bulls a été tout simplement exceptionnel. Il quitte le club en tant que meilleur buteur de tous les temps, toutes compétitions confondues (...) Germain a marqué 27 buts et effectué 13 passes décisives, ce qui lui a permis d'avoir un impact significatif sur le terrain et en dehors. Il a également joué un rôle clé dans la conquête de la deuxième Coupe d'Australie des Bulls en seulement trois ans », indique le club.

Macarthur FC confirms the departure of captain Valère Germain as he pursues an overseas opportunity.



The club sincerely thanks Valère for his dedication and contributions to Macarthur FC and wishes him all the best in the future.



