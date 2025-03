20 mois de prison requis contre Michel Platini

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Le parquet fédéral a requis un an et huit mois de prison contre Michel Platini et Sepp Blatter, actuellement jugés en Suisse en appel. Dix ans après le scandale du « FIFAgate », Michel Platini et Sepp Blatter sont actuellement rejugés pour « escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres ». Comme en première instance, le parquet fédéral a requis un an et huit mois de prison avec sursis contre les deux anciens dirigeants de la FIFA.