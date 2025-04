L'After Foot provoque un énorme scandale

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

En évoquant ce qui a été appelé « les dérives communautaristes et islamistes » dans le sport, l’After Foot a provoqué un tollé.

Lors des semaines sans match de coupe d’Europe, il n’est pas rare que la célèbre émission de RMC « l’After Foot » ouvre des dossiers qui traitent de l’actualité du football au sens large, sortant du pur rectangle vert. Ce jeudi soir, l’Europa League n’était pas au programme et la radio en a profité pour évoquer « les dérives communautaristes et islamistes » avec Kevin Diaz, Nicolas Jamin et la vedette de l’émission, Daniel Riolo. Educateur et président de l’Association « Tous uniques, tous unis », Abel Boyi était invité pour ce débat au même titre que la député macroniste Caroline Yadan.

L'After Foot fait réagir avec une émission sur l'islam dans le foot

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que près de 24 heures plus tard, le débat provoque encore des réactions sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas vraiment positives et bienveillantes à l’égard de l’émission, vivement critiquée par une large partie des observateurs sur les réseaux sociaux et notamment sur X, où le compte Espoirs du Football regrette les propos tenus par Carone Yadan, disponibles ci-dessous en vidéo.

Dans l'After foot sur RMC, la députée macroniste Caroline Yadan s'est lancée dans une tribune islamophobe sous prétexte de défendre la laïcité. pic.twitter.com/AKcD9LStIM — L'Humanité (@humanite_fr) April 4, 2025

« L'After Foot a franchi une ligne rouge hier soir en offrant une tribune islamophobe à Caroline Yadan, soutien affichée de Netanyahou, sans aucun contradicteur véritable. Oui, il est doit être possible de parler de ces sujets dans une émission de foot mais sans partisanisme et surtout avec des intervenants éclairés et pas en déroulant le tapis rouge à des politiques qui viennent faire de l'opinion. L'After Foot dérive depuis plusieurs semaines avec un parti pris politique évident que tout le monde peut constater. Il suffit de lire ou d'entendre Riolo ou Leplat ici ou ailleurs pour s'en rendre compte. Impossible de justifier l'injustifiable sur cette séquence, sans doute la pire de l'histoire de cette émission » a regretté le compte X, rejoint dans son avis par le journaliste Romain Molina.

Il faut trouver une alternative rapide à l’after foot. https://t.co/Q9nU8IbsG6 — Le théoricien (@letheoricien228) April 4, 2025

« Heureusement qu’il y a Foot dans After Foot, on pourrait s’y méprendre sinon » a publié notre confrère, qui a pourtant l’habitude lui aussi de traiter de sujets extra-sportifs dans ses vidéos, mais qui trouve également que RMC a été un peu loin sur ce coup-ci. « Qui a écouté l’after foot ce soir ??? Qu’est devenu cette émission ??? Ça a tjrs été une émission réf de foot. Aujourd’hui c’est devenu BFM et CNEWS. D.Riolo est devenu le Pascal Praud du foot. Un moment qu’on l’avait remarqué. C’est si difficile de ne parler que de foot ? » s’insurge de son côté Mohamed Bezzouaoui du Club des 5. Avec cette émission très critiquée, l’After Foot a en tout cas réussi un pari : faire parler d’elle. La réaction de Daniel Riolo et de ses collègues sera tout de même à surveiller de près dans les heures à venir.