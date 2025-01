Après Cristiano Ronaldo, cette actrice X s’attaque à Neymar

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar Jr n'est plus un joueur d'Al-Hilal depuis quelques heures. Le génie brésilien va retrouver Santos avant pourquoi pas, un retour en Europe l'été prochain.

L'aventure de Neymar en Arabie saoudite aura tourné court. Le Brésilien et le club saoudien d'Al-Hilal ont arrêté les frais, alors que l'ancien du PSG a multiplié les blessures ces derniers mois. Neymar va retrouver Santos pour une pige jusqu'à la fin de saison. Ensuite, il aimerait bien retrouver un club en Europe afin de se préparer au mieux pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. En attendant de retrouver le rythme sur le terrain, Neymar peut profiter de sa vie de famille. Et elle a été mouvementée puisque le Ney est récemment devenu papa d'une petite Helena, née en juillet 2024. Il deviendra même père pour la quatrième fois en 2025. De quoi bien évidemment faire parler, surtout que sa vie privée fait toujours autant débat.

Neymar se fait attaquer par une actrice X

Neymar a souvent eu des relations tumultueuses avec les femmes dans sa vie. Son infidélité lui a déjà joué des tours. Nombreuses sont les jeunes femmes à balancer qu'elles ont déjà eu une aventure avec la star auriverde. Ces dernières heures, c'est l'actrice X Andressa Urach qui en a dit plus sur l'expérience qu'elle aurait eue avec Neymar. Via son podcast Moskitalks, elle a affirmé avoir eu une relation avec le Brésilien en 2013, lui qui n'arrêtait pas de lui faire des avances. Et que ce soir-là, il avait été « très rapide » et qu'il « ne pouvait pas terminer la seconde période ». Andressa Urach précise aussi qu'elle a eu des rapports avec tous les amis du joueur. A noter que la jeune femme assurait déjà dans le passé que Cristiano Ronaldo avait trompé sa petite-amie avec elle.

Des confessions au grand public à travers son podcast pour l'actrice X, quoi de plus normal pour celle qui ambitionne désormais de créer sa propre église après avoir été membre du mouvement évangéliste.