Ami ou pas, Messi sera privé de passe-droit à l'Inter Miami

Nouvel entraîneur de l’Inter Miami, Javier Mascherano fait déjà l’objet de critiques. Le coach argentin suscite des doutes sur la gestion de son joueur et ami Lionel Messi. Sa présentation à la presse était donc l’occasion de mettre les choses au clair.

Javier Mascherano sait à quoi s’attendre. A peine nommé, le nouvel entraîneur de l’Inter Miami voit déjà les critiques apparaître. Beaucoup se demandent comment l’Argentin s’y prendra pour gérer son compatriote Lionel Messi. Au-delà de son statut, le milieu offensif de 37 ans est aussi l’ami et l’ancien coéquipier du technicien pendant huit saisons au FC Barcelone (2010-2018). Difficile de ne pas voir un risque de copinage dans le vestiaire floridien. Ce que le successeur de Tata Martino a écarté devant les médias.

« La relation que j'ai avec Lionel Messi est quelque chose que je n'ai jamais essayé de cacher, s’est défendu Javier Mascherano lors de sa présentation. Je ne vais pas nier que notre relation est une relation d'amitié en raison de toutes les années où nous avons joué ensemble et parce que nous nous connaissons depuis très longtemps. Quant à la façon dont les décisions sont prises, à la méthodologie utilisée (pour sa nomination, ndlr), je n'en ai aucune idée. Il faut demander aux personnes qui prennent les décisions. Je suis heureux d'être ici, très excité et évidemment très impatient de montrer ce que je vaux. »

Mascherano connaît cette situation

D'autant que l’ex-sélectionneur de l’Argentine olympique dirigera d'autres connaissances catalanes, à savoir Jordi Alba, Sergio Busquets et Luis Suarez. « Il est évident que je n'ai pas seulement une relation avec Leo. Il y a trois autres joueurs dans l'équipe avec lesquels j'ai joué pendant longtemps et avec lesquels j'ai une relation très proche. C'est quelque chose que je ne vais pas nier. Je ne vais pas aller dans le vestiaire et prétendre que nous ne sommes pas amis. Pendant les Jeux Olympiques, j'ai dû entraîner Otamendi, qui est un ami, et cela n'a pas posé de problème. Il faut faire la part des choses », a rassuré le nouveau venu aux Etats-Unis, conscient que ses choix seront analysés.