4.000 téléspectateurs, le football fait encore pleurer Canal+

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Les stars signent, mais l'Arabie Saoudite n'attire pas les téléspectateurs à l'image des audiences très basses réalisées par la Saudi Pro League en France.

Détaché depuis cette année 2024 du football français, Canal+ a tout misé sur les Coupes d’Europe pour ce qui reste le sport phare dans l’hexagone. Concernant les championnats, la chaine cryptée propose toujours la Premier League, qui est la Ligue la plus suivie au monde. Ce n’est pas le cas de son dernier investissement, la Saudi Pro League. Quand Cristiano Ronaldo a signé en janvier 2023, cela a provoqué un engouement exceptionnel pour le championnat d’Arabie Saoudite. Des stars lui ont emboité le pas, comme Sadio Mané, Neymar, Karim Benzema ou Roberto Firmino. Le niveau de la Saudi Pro League a forcément augmenté, mais sa popularité n’a pas été transfiguré. Même les affiches ne sont pas très suivies en France, et L’Equipe affirme que Canal+ Foot fait régulièrement des diffusions suivies par moins de 5.000 téléspectateurs. Ils étaient par exemple 4.000 à suivre le récent match du Al-Nassr de Cristiano Ronaldo contre Damac, la semaine dernière.

Canal+, le contrat se termine cet été

After those 3⃣ games are played, that's it for 2024 #RoshnSaudiLeague action 😭 pic.twitter.com/BDH3BBxeb3 — Roshn Saudi League (@SPL_EN) December 7, 2024

Des audiences qui interrogent sur l’utilité de continuer à retransmettre des matchs suivis aussi peu assidûment. Le prix d’achat de ces droits n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres majeur, et n’a donc pas du monter bien haut. Un élément à prendre en compte, car la perte financière ne doit pas non plus approcher celle de DAZN pour la Ligue 1 bien évidemment. Toujours est-il que le contrat passé prend fin à l’été 2025, et personne ne se battra en France pour arracher les droits de la Saudi Pro League, malgré les grands noms qui la composent et ceux qui peuvent arriver. La signature de Vinicius Junior a même été régulièrement évoquée ces dernières semaines.