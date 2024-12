Neymar est « ‍un boulet ‍», une légende craque

Dans : Foot Mondial.

Par Quentin Mallet

Neymar l'a confirmé, il veut disputer la Coupe du monde 2026, la quatrième de sa carrière. Un choix qui ne fait pas l'unanimité.

La carrière de Neymar aura vécu de nombreux rebondissements. Après un passage éclatant au FC Barcelone, il rejoint le Paris Saint-Germain en 2017 pour ce qui est encore aujourd'hui le plus gros transfert de l'histoire du football. Si l'idylle entre le Brésilien et le club de la capitale avait bien commencé, elle s'est toutefois très mal terminée. Vendu pour 90 millions d'euros à Al-Hilal à la fin de l'été 2023, il n'a pas convaincu et son acclimatation en Arabie saoudite s'est résumé à des soins après sa blessure. Gravement blessé, le meilleur buteur de l'histoire du Brésil n'a disputé que sept matchs en un an et demi. Pour autant, il espère avoir toujours sa place avec la Seleçao pour la prochaine très grosse échéance du football internationale : la Coupe du monde 2026. Une décision assumée mais qui ne fait pas l'unanimité. Sur RMC, David Douillet, double champion olympique de judo, a donné son avis tranchant sur l'ancien Parisien.

« Je le considère comme un boulet plutôt qu'une plus-value »

🏆Neymar annonce son souhait de participer au Mondial 2026.



🇧🇷 @DDouillet: "A-t-il le niveau pour s'intégrer ? Il est très individualiste, je ne pense pas qu'il puisse être le leader de la sélection. C'est pour cela que je le considère comme un boulet plutôt qu'une plus-value" pic.twitter.com/c7yz2wNWKE — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) December 15, 2024

« Quand tu es une superstar, tu ne prends pas assez de recul sur qui tu es. La seule question qui vaille, c'est "est-ce qu'il a le niveau pour s'intégrer dans cette équipe au moment où la compétition aura lieu ?' "Est-ce que Neymar a cette finesse d'analyse pour transmettre aux autres ? Je ne suis pas convaincu. Je ne le connais pas, mais j'ai une image de quelqu'un qui est très individualiste, qui pense trop à lui, qui fait des fêtes. Je ne suis pas sûr qu'il puisse se positionner comme un capitaine honorifique d'une grande équipe. J'émets des doutes sur lui. Je le considérerais comme un boulet plutôt qu'une plus-value dans une équipe pour faire une Coupe du monde », a déclaré la légende du judo français dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC. David Douillet n'a pas l'air très convaincu à l'idée de voir Neymar retrouver les sommets du football brésilien. Si son corps le laisse enfin tranquille, le Brésilien aura 34 ans au coup d'envoi du prochain Mondial.